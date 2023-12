Jinan Shengquane Holding Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Jinan Shengquan Share diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigt an drei Tagen eine positive Richtung, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Jinan Shengquan Share auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Sowohl der längere 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jinan Shengquan Share-Aktie liegt bei 26,8, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit auch eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jinan Shengquan Share weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Jinan Shengquan Share auf der Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Langzeit-Sentiments eine Bewertung von "Neutral".