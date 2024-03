Jinan Shengquane Holding Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Jinan Shengquan Share lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv sind. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Jinan Shengquan Share in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, wird festgestellt, dass der RSI der letzten 7 Tage für die Jinan Shengquan Share-Aktie 85 beträgt, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird eine "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und liegt bei 49,1, was bedeutet, dass Jinan Shengquan Share hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Jinan Shengquan Share ergab, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jinan Shengquan Share derzeit bei 21,83 CNH, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 20,01 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von -8,34 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 20,82 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.