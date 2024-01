Jinan Shengquane Holding Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Jinan Shengquan Share liegt bei 40,68, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,38 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Die Aktie von Jinan Shengquan Share wurde in Bezug auf diese Faktoren untersucht, wobei die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen eine mittlere Aktivität zeigte, was zu einer "neutralen" Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Jinan Shengquan Share zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "neutralen" Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "neutral" vergeben.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Jinan Shengquan Share mit 21,81 CNH inzwischen um -2,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "neutral", da die Distanz zum GD200 bei +0,88 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "neutral" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Jinan Shengquan Share von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit zu einer Gesamtbewertung von "neutral".