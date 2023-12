Jinan Shengquane Holding Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Jinan Shengquan Share betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50,13 an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen ermöglichen neue Einschätzungen für Aktien. Bei Jinan Shengquan Share wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, wodurch auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Jinan Shengquan Share wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft, und überwiegend positive Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Jinan Shengquan Share-Aktie ein Durchschnitt von 21,58 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 21,97 CNH, was einem Unterschied von +1,81 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (22,21 CNH) als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen nahe dem letzten Schlusskurs kaum Veränderungen, wodurch die Jinan Shengquan Share-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

