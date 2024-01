Jinan Shengquane Holding Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Jinan Shengquan Share-Aktie ist neutral. Dies basiert auf der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die weder positiv noch negativ ausfielen. Somit wird die Einschätzung "Neutral" für die Anleger-Stimmung insgesamt vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jinan Shengquan Share-Aktie zeigt einen Wert von 49 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 49,18 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Analyse der RSIs führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Jinan Shengquan Share-Aktie von 21,66 CNH für die letzten 200 Handelstage, während der letzte Schlusskurs bei 22,82 CNH liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz bezüglich Jinan Shengquan Share zeigt eine übliche Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Jinan Shengquan Share-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz im Netz.