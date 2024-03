Jimu Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Jimu in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Jimu gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jimu liegt bei 0,11, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 7, was ebenfalls als Anzeichen für eine überverkaufte Situation gilt und daher auch mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Jimu eine negative Differenz von -6,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit nur einem Tag, an dem das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger an drei Tagen überwiegend neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Jimu, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.