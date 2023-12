Jimu Aktie: Pleite oder Chance?

Die Diskussionen über die Aktie von Jimu auf sozialen Medien zeigen laut unserer Redaktion ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen deutlich gehäuft, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Jimu bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Unsere Untersuchung der Aktie von Jimu ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jimu blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Jimu in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Jimu liegt auf 7-Tage-Basis bei 4,37 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 17,47, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Somit erhält die Aktie von Jimu in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs erhält Jimu aufgrund des aktuellen Verhältnisses von 0 eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten. Dies ergibt eine negative Differenz von -6,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter".