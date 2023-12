Jimu Aktie: Füße still halten!

Die Aktienanalyse von Jimu zeigt gemischte Ergebnisse in Bezug auf Dividenden, den Relative Strength Index (RSI), Sentiment und Buzz sowie das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf Dividenden und Aktienkurs weist Jimu derzeit eine negative Differenz von -6,18 Prozent zum Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jimu-Aktie zeigt einen Wert von 14, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis führt jedoch zu einer "Neutral"-Einstufung, da Jimu hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jimu.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Jimu festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen zu Jimu veröffentlicht wurden und sich die Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt haben. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Jimu gemischte Bewertungen in den verschiedenen Bereichen, was auf eine uneinheitliche Stimmung und Meinung in Bezug auf das Unternehmen hinweist.