Jimoto Holdings Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. Für die Jimoto-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 45, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,3 keine Anzeichen von Über- oder Unterkauf, wodurch die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse betrachtet den gleitenden Durchschnitt, um Trends in der Kursentwicklung zu erkennen. Dabei zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Jimoto-Aktie bei 427,78 JPY liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 560 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 498,5 JPY über dem Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Somit wird Jimoto auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend neutrale Themen rund um die Jimoto-Aktie. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, was auch mit der Anlegerstimmung übereinstimmt.

Zusätzlich wurde das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in den Beiträgen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stimmungsänderung für Jimoto blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Jimoto bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".