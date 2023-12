Jimoto Holdings Aktie: Was könnte passieren?

Die technische Analyse der Jimoto-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 431,04 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 538 JPY liegt, was einer Abweichung von +24,81 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 515,88 JPY, was einer Abweichung von +4,29 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Rating ergibt. Unter dem Strich erhält die Jimoto-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daraus ergibt sich für die Aktie eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jimoto-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger Basis (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI). Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ergibt, dass die Stimmung für Jimoto in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.