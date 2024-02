Jimoto Holdings Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der Jimoto-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 451,3 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 538 JPY liegt, was einem Unterschied von +19,21 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 549,34 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs (-2,06 Prozent) liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Jimoto-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Jimoto werden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jimoto erfährt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Jimoto bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Jimoto wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Jimoto auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jimoto-Aktie hat einen Wert von 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jimoto.