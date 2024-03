Jimoto Holdings Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder im Kommunikationsbuzz rund um die Jimoto-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jimoto-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 482,13 JPY. Der letzte Schlusskurs von 675 JPY weicht um +40 Prozent ab, was als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (583,46 JPY) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +15,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jimoto-Aktie liegt bei 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Einstufung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Jimoto-Aktie zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge und beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen, was zu einer abschließenden "Neutral"-Bewertung führt.