AutoZone Inc (NYSE:AZO)-Aktien werden niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gegeben hat. Jim Cramer sagt, dass es je nach den Erwartungen für Zinserhöhungen Zeit zum Kaufen sein könnte. "Dies ist eine paradigmatische Aktie, die es wert ist, zu besitzen, wenn Sie glauben, dass die Fed'nicht fertig ist," sagte Cramer am Montag auf CNBC's "Squawk On The… Hier weiterlesen