Jilin Yatai Aktie: Der weitere Knall!

Der Aktienkurs von Jilin Yatai hat im letzten Jahr eine Rendite von -20,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 13,35 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -7,19 Prozent, und Jilin Yatai liegt derzeit 13,35 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jilin Yatai bei 2,17 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,88 CNH aufweist. Dies bedeutet eine Distanz von -13,36 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 2,1 CNH, was einem Abstand von -10,48 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,5 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Jilin Yatai auf dieser Basis überkauft ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt. Allerdings wurden auch 8 "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.