Jilin Yatai Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jilin Yatai als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jilin Yatai-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 62,5 und ein RSI25-Wert von 48,89, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jilin Yatai derzeit bei 2,21 CNH. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,15 CNH, was einen Abstand von -2,71 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2,13 CNH, was einer Differenz von +0,94 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment deutet darauf hin, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch die Kommunikation in den vergangenen Tagen deutet auf positive Themen rund um Jilin Yatai hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weiterführende Studien, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Zusammenfassend ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.