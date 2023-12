Jilin Yatai Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral. Der RSI von Jilin Yatai liegt bei 64,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 53,19 und deutet auch auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Jilin Yatai eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen. Allerdings zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhalten die Anleger eine "Gut"-Rating.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Jilin Yatai-Aktienkurses bei 2,21 CNH. Der letzte Schlusskurs von 2,09 CNH führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Jilin Yatai im letzten Jahr eine Rendite von -20,53 Prozent erzielt, was 12,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.