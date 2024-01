Jilin Yatai Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Jilin Yatai-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 2,18 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 1,95 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,55 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,11 CNH über dem letzten Schlusskurs von 1,95 CNH, was einer Abweichung von -7,58 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf beiden Basisniveaus als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Jilin Yatai-Aktie wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Aussagen. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine überwiegend negative Bewertung. Daher wird die Aktie auf der Ebene der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Internet-Kommunikation und das Sentiment rund um Jilin Yatai haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Jilin Yatai-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,53 Prozent erzielt, was 13,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.