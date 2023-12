Jilin Yatai Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Jilin Yatai hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,53 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -8,2 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jilin Yatai im Branchenvergleich um -12,33 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -8,2 Prozent, und Jilin Yatai lag 12,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

Die Diskussionen über Jilin Yatai in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Insgesamt wurden sieben Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt, wovon keine positiv und sieben negativ sind. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, obwohl die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Jilin Yatai daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jilin Yatai-Aktie der letzten 200 Handelstage um -12,33 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

