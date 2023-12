Jilin Yatai Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Jilin Yatai-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt einen Wert von 52,63, was auf eine neutrale Position hinweist. Die Ausweitung der Betrachtung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 50. Insgesamt ergibt dies eine neutrale Bewertung für die RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -3,64 Prozent aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung für Jilin Yatai wird als positiv bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Einstufung als "Gut". Jedoch wurden auch 3 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt resultiert dies in einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Bildes der Jilin Yatai-Aktie in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Ebenso wurde eine Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jilin Yatai-Aktie auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.