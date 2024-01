Jilin Tonghua Goldhorse Medicine-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

Anleger: Die Einschätzung der Aktienkurse der Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Beiträge auf sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt einen neutralen Titel für die Aktie der Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry an. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 87,65, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 61,19 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein positives Bild für die Aktie von Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also als "Gut" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry mit 586,87 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 0 auf. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

