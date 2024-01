Jilin Tonghua Goldhorse Medicine Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung rund um die Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry-Aktie wird positiv eingeschätzt, wie unsere Analysten nach der Betrachtung von sozialen Plattformen festgestellt haben. Die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, und auch die diskutierten Themen waren größtenteils positiv. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Arzneimittelsektor. Dieser Unterschied von 1,5 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Beim Vergleich der Aktienkurse erzielte Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 252,18 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen deutlichen Anstieg darstellt. Im Gesundheitspflege-Sektor übertraf die Aktie den Durchschnittswert um 254,37 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie das Rating "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry-Aktie auf 9,75 CNH geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 17,79 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs. Allerdings zeigt die Analyse der vergangenen 50 Tage einen Abstand von -1,44 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie jedoch ein Rating von "Gut" vergeben.

