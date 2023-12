Jilin Tonghua Goldhorse Medicine Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist stark erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Unternehmen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry diskutiert. Positive Themen dominierten an zwei Tagen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry ein geringerer Ertrag in Höhe von 1,47 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden, da die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Bei Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry beträgt das aktuelle KGV 436, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Damit ist das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.