Jilin Tonghua Goldhorse Medicine Aktie: Was noch aussteht!

Der Aktienkurs von Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 252,18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,25 Prozent gefallen, was Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry zu einer Outperformance von +252,44 Prozent in diesem Sektor verholfen hat. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 254,87 Prozent erzielen, da dieser Sektor im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -2,69 Prozent verzeichnete. Diese starken Leistungen haben zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry 0 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnittswert (0) für diese Aktie, was dazu führt, dass das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry liegt bei 58,15, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38 und zeigt ebenfalls an, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie vergeben.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry aktuell 586, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist das Unternehmen daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

