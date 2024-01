Jilin Tonghua Goldhorse Medicine Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkurs von Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 252,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnittswert (-1,81 Prozent) des Sektors "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 253,99 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,47 Prozent, wobei Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry aktuell um 251,71 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Sentimentanalyse zeigt, dass sich die Stimmung für Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Diskussionsstärke gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry mit 586,87 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Kriterien, dass Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry in den Bereichen Aktienkurs, Sentiment und Buzz, Relative Strength Index und Fundamentaldaten unterschiedliche Bewertungen erhält, die zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führen.