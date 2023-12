Jilin Tonghua Goldhorse Medicine Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 252,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche von -2,64 Prozent eine Überperformance von 254,83 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -0,18 Prozent, wobei Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry aktuell 252,36 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry beträgt aktuell 586, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an drei Tagen von positiven Themen geprägt war und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Tonghua Golden-horse Pharmaceutical Industry eine geringere Dividendenrendite in Höhe von 1,48 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 % erzielt werden. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.