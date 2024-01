Jilin Sino-Microelectronis Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Aktienkurs von Jilin Sino-microelectronics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" 6,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -5,94 Prozent, wobei Jilin Sino-microelectronics aktuell 13,35 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Jilin Sino-microelectronics eine Rendite von 0,23 % aus, was 0,7 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Jilin Sino-microelectronics waren in den letzten Wochen positiv, mit vermehrten positiven Kommentaren in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt auch eine grüne Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jilin Sino-microelectronics bei 154, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der gleichen Branche auf einem ähnlichen Niveau liegt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Jilin Sino-microelectronics aufgrund der genannten Kriterien als neutral bewertet.