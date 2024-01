Jilin Sino-Microelectronis Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Jilin Sino-microelectronics: Aktuelle Bewertung "Neutral"

Die Dividendenrendite von Jilin Sino-microelectronics liegt derzeit bei 0,23 %, was 0,69 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 0,92 % entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" aufgrund des nur leicht niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Durchschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,16 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 7,23 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,98 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,44 CNH, was einen Abstand von -2,82 Prozent zur Aktie bedeutet und somit auch zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Was das Sentiment und den Buzz um Jilin Sino-microelectronics betrifft, zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer erneuten "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Jilin Sino-microelectronics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Auch das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings lag in den letzten Tagen der Fokus der Diskussionen insbesondere auf den negativen Themen rund um Jilin Sino-microelectronics, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung und des technischen Bereichs eine neutrale Bewertung für Jilin Sino-microelectronics.

