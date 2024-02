Jilin Sino-Microelectronis Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, so die Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün an, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral gestimmt. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch das Gespräch über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jilin Sino-microelectronics verstärkt. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 31,74 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 60,13, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 121,05 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse der Jilin Sino-microelectronics-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5,96 CNH lag, was einem Unterschied von -14,37 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (6,96 CNH) entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (6,68 CNH) liegt der letzte Schlusskurs (-10,78 Prozent Abweichung) darunter. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie, wobei die Anlegerstimmung positiv ist, die technische Analyse jedoch auf "Neutral" und "Schlecht" hinweist.