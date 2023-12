Jilin Sino-Microelectronis Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse der Jilin Sino-microelectronics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage 7,16 CNH beträgt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,15 CNH, was einer Abweichung von -0,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,43 CNH ergibt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um -3,77 Prozent abweicht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden jedoch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Im Branchenvergleich zur Informationstechnologie liegt die Rendite der Jilin Sino-microelectronics-Aktie mit 7,41 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Bereich der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung hingegen übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 14,59 Prozent die mittlere Rendite von -7,18 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie neutral bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Es wird jedoch festgestellt, dass über Jilin Sino-microelectronics häufiger diskutiert wird als üblich, was zu einem positiven Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.