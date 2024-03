Jilin Sino-Microelectronis Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Jilin Sino-microelectronics-Aktie wird aus charttechnischer Sicht kritisch bewertet, da der aktuelle Kurs von 6,36 CNH 7,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 6,9 CNH liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Schlusskurs (6,29 CNH) jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,11 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende weist Jilin Sino-microelectronics eine Dividendenrendite von 0,27 Prozent auf, was lediglich 0,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung und das Unternehmen erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Jilin Sino-microelectronics weisen auf eine durchschnittliche Aktivität hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Jilin Sino-microelectronics ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.