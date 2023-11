Jilin Sino-Microelectronis Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse von Jilin Sino-microelectronics zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie derzeit bei 7,14 CNH verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 8,13 CNH lag, was einem Abstand von +13,87 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 7,28 CNH, was einer Differenz von +11,68 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Aktie ergibt.

Auf fundamentaler Basis weist Jilin Sino-microelectronics derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 168,16 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Jilin Sino-microelectronics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,28 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -5,83 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 18,45 Prozent über dem Durchschnitt von 12,32 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) als Indikator aus der technischen Analyse herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Jilin Sino-microelectronics auf Basis der technischen Analyse und fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.