Jilin Province Huinan Changlong Bio-Pharmacy-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Derzeit wird die Aktie von Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3. Dies bedeutet, dass die Börse derzeit 3,24 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 91 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 36. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie von Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy im vergangenen Jahr eine Rendite von 94,92 Prozent erzielt, was 113,66 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Branchenvergleich der "Arzneimittel" liegt die Rendite bei -20,37 Prozent, wobei die Aktie von Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy aktuell 115,29 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie von Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy für die letzten 200 Handelstage bei 1,37 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,66 HKD lag, was einer Abweichung von +21,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,37 HKD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +21,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 55,56, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 für 25 Tage bei 27,27 liegt, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.