Jilin Province Huinan Changlong Bio-Pharmacy Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy wird als unterbewertet eingestuft, verglichen mit dem Branchendurchschnitt für Arzneimittel. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 3,24, was einem Abstand von 92 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,11 entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Eine Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese neutral waren, und auch die Themen, die in den sozialen Medien über Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy mit einem RSI-Wert von 4,88 als überverkauft eingestuft, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird das RSI-Signal daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy mit einem Kurs von 1,67 HKD aktuell um +27,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +23,7 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit wird die Aktie in der technischen Analyse für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.