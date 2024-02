Jilin Province Huinan Changlong Bio-Pharmacy Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy verzeichnet laut technischer Analyse derzeit eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,43 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,88 HKD liegt, was einer Überperformance von +31,47 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 1,62 HKD zeigt eine positive Abweichung von +16,05 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" hat die Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 149,65 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -30,08 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +179,73 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -26,4 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit einer Überperformance von 176,05 Prozent weit darüber. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Werte für die Aktie. Mit einem RSI7 von 10,53 und einem RSI25 von 22,73 wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Allerdings weist die Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.