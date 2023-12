Jilin Province Huinan Changlong Bio-Pharmacy Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Im Fall von Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy betrachten wir sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, mit einem Wert von 44,12, führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Die Dividendenrendite von Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,5 % in der Arzneimittelbranche. Eine Differenz von 3,5 Prozentpunkten führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy bei 1,29 HKD und damit +1,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 hingegen -3,01 Prozent, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie mit einer Rendite von 94,92 Prozent im letzten Jahr deutlich über der durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt. Die Arzneimittelbranche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -8,04 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.