Jilin Province Huinan Changlong Bio-Pharmacy Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Jilin Province Huinan Changlong Bio-Apotheke-Aktie hat sich in Bezug auf die Dividendenrendite schlechter als der Branchendurchschnitt entwickelt, wobei die Rendite bei 0 Prozent liegt und somit 3,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,64 Prozent für die Arzneimittelbranche liegt. Dementsprechend erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Jilin Province Huinan Changlong Bio-Apotheke-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 165,46 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Aktie 189,87 Prozent über dem Durchschnitt von -24,42 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" beträgt -27,63 Prozent, wobei die Aktie von Jilin Province Huinan Changlong Bio-Apotheke aktuell 193,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Die Diskussionen über Jilin Province Huinan Changlong Bio-Apotheke in den sozialen Medien zeigen neutrale Stimmungen und Einschätzungen zum Unternehmen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,44 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,88 HKD liegt, was einer Abweichung von +30,56 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie auch hier mit einem "Gut"-Rating versehen. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs von 1,75 HKD über dem gleitenden Durchschnitt von 1,44 HKD, was einer Abweichung von +7,43 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie somit auch in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.