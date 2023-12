Jilin Province Huinan Changlong Bio-Pharmacy Aktie: Alles nach Plan!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen auf durchschnittlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,33 HKD für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,24 HKD, was einem Rückgang von 6,77 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,27 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 3,24, was im Vergleich zum Branchenmittel "Arzneimittel" als deutlich günstig und unterbewertet gilt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent und liegt somit 3,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.

Sollten Jilin Province Huinan Changlong Bio-Pharmacy Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

