Jilin Power Share Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Aktienkurs von Jilin Electric Power hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,9 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -0,76 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -23,14 Prozent für Jilin Electric Power führt. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" hatte eine mittlere Rendite von -0,76 Prozent im letzten Jahr, und Jilin Electric Power lag 23,14 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, dass die Aktienkurse von Jilin Electric Power innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden. Der RSI liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 63, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jilin Electric Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,19 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (4,41 CNH) liegt deutlich darunter (Unterschied -15,03 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, zeigt sich ein Wert von 4,6 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,13 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Jilin Electric Power-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Jilin Electric Power keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt somit "Neutral". In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Jilin Electric Power für diese Stufe daher ein "Gut" in dieser Kategorie.