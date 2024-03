Jilin Power Share Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Jilin Electric Power-Aktie zeigt gemischte Signale. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,76 CNH, was einen deutlichen Abwärtstrend von -9,24 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 4,32 CNH bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Hingegen liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 4,2 CNH, was einer Abweichung von nur +2,86 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auch gemischte Signale. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 65,22, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Jilin Electric Power derzeit eine Rendite von 2,52 % auf, was nur geringfügig höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen jedoch positive Signale, da in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen waren. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für die Jilin Electric Power-Aktie ein gemischtes Bild, das auf verschiedenen Indikatoren basiert, was zu einer "Neutral" bis "Gut"-Bewertung führt.