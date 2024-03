Jilin Power Share Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs von Jilin Electric Power hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,09 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" 19,79 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -9,3 Prozent, somit liegt Jilin Electric Power aktuell 19,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeuten. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 4,83 CNH, während der letzte Schlusskurs mit 4,33 CNH deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -10,35 Prozent. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (4,19 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,34 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Jilin Electric Power auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es 11 positive und ein negatives Stimmungsbild, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, weshalb Jilin Electric Power eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Jilin Electric Power als "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jilin Electric Power liegt bei 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche ähnlich ist. Aus fundamentaler Sicht erhält Jilin Electric Power somit eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.