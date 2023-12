Jilin Power Share Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Der Aktienkurs von Jilin Electric Power hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,9 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -0 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jilin Electric Power im Branchenvergleich um -23,89 Prozent unterperformt hat. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -0 Prozent, und Jilin Electric Power lag 23,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Jilin Electric Power als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jilin Electric Power-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung und ein Wert für den RSI25 von 63,22 führt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf die Dividende ist Jilin Electric Power mit einer Dividende von 2,37 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (2,14 %) nur leicht besser, da die Differenz 0,23 Prozentpunkte beträgt. Aktuell ist also eine "Neutral"-Einstufung angebracht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Jilin Electric Power von 4,33 CNH mit -15,59 Prozent Abstand vom GD200 (5,13 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 4,54 CNH auf. Das deutet darauf hin, dass für den Aktienkurs ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -4,63 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Jilin Electric Power-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.