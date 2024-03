Jilin Power Share Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Jilin Electric Power verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,09 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" durchschnittlich um -8,43 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jilin Electric Power im Branchenvergleich um -20,65 Prozent unterperformt hat. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,43 Prozent im letzten Jahr, wobei Jilin Electric Power um 20,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jilin Electric Power mit 12,45 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird somit als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jilin Electric Power derzeit bei 4,8 CNH liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 4,39 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,54 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 4,19 CNH liegt. Dies entspricht einer Differenz von +4,77 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Jilin Electric Power auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,52 % aus, was 0,35 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 2,17 %. Dieser leichte Mehrgewinn führt zur Einstufung "Neutral".