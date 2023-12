Jilin Power Share Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Dividendenrendite von Jilin Electric Power liegt bei 2,37 %, was 0,24 Prozentpunkte höher ist als der branchenübliche Durchschnitt von 2,12 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung aufgrund des leicht höheren möglichen Gewinns.

Das Internet kann die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Jilin Electric Power haben Diskussionen in den sozialen Medien zu einer neutralen Bewertung geführt, da die Diskussionen eine mittlere Aktivität aufweisen. Langfristig wird jedoch eine negative Veränderung in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer insgesamt schlechten Stimmungsbewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jilin Electric Power liegt bei 15 und damit auf einem ähnlichen Niveau wie der branchenübliche Durchschnitt von ungefähr 0 Prozent. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jilin Electric Power-Aktie zeigt einen Wert von 78, was auf eine Überbewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 66,67 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des RSI-Bewertung mit "Schlecht" eingestuft.