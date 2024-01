Jilin Liyuan Precision Manufacturing Aktie: Das macht sprachlos!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Jilin Liyuan Precision Manufacturing ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Was die Dividende betrifft, schüttet Jilin Liyuan Precision Manufacturing derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Dieser Unterschied von 1,92 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,92 %) führt zu einer schlechten Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jilin Liyuan Precision Manufacturing in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt. Die Aktie ist weder unter- noch überbewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Jilin Liyuan Precision Manufacturing liegt bei 42, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jilin Liyuan Precision Manufacturing.