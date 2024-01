Jilin Liyuan Precision Manufacturing Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Nisshinbo Holdings":

Die technische Analyse von Jilin Liyuan Precision Manufacturing zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,55 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,4 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,68 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,47 CNH, was einen Abstand von -4,76 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert wurden. Die Diskussionen im Meinungsmarkt konzentrierten sich in den letzten Tagen vor allem auf die positiven Themen rund um Jilin Liyuan Precision Manufacturing, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jilin Liyuan Precision Manufacturing bei 0, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0,06) für diese Aktie. Die Dividendenpolitik wird daher von Analysten als "Neutral" bewertet.