Jilin Liyuan Precision Manufacturing Aktie: Das hat Gewicht!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv für die Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jilin Liyuan Precision Manufacturing unterhalten, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie als "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Sinne hat die Aktie von Jilin Liyuan Precision Manufacturing in den vergangenen Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt. Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, war gering, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit für das Sentiment und Buzz eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Jilin Liyuan Precision Manufacturing-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 65 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für die Jilin Liyuan Precision Manufacturing-Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite der Jilin Liyuan Precision Manufacturing-Aktie mit -26,46 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 18,22 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.