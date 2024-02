Jilin Liyuan Precision Manufacturing Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Jilin Liyuan Precision Manufacturing ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um weitere Erkenntnisse über die Aktie zu gewinnen. In den letzten Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die langfristige Betrachtung der Internetkommunikation spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Jilin Liyuan Precision Manufacturing zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus gesehen, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jilin Liyuan Precision Manufacturing mit 0,71 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher auf fundamentalen Kriterien basierend als neutral bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Jilin Liyuan Precision Manufacturing-Aktie sowohl auf dem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch auf dem kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt in beiden Fällen deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.