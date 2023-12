Jilin Liyuan Precision Manufacturing Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie von Jilin Liyuan Precision Manufacturing weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jilin Liyuan Precision Manufacturing derzeit auf 1,59 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,45 CNH erreicht hat, was zu einer Distanz von -8,81 Prozent zum GD200 führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 1,49 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,68 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Jilin Liyuan Precision Manufacturing mit -25,71 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,13 Prozent, wobei Jilin Liyuan Precision Manufacturing mit 17,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jilin Liyuan Precision Manufacturing beträgt 0, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.