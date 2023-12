Jilin Jiutai Rural Com Bank, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Willamette Valley":

Die Jilin Jiutai Rural Commercial Bank hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine Bewertung erhalten, die unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einem Wert von 0 Prozent liegt sie 7,18 Prozent unter dem Durchschnitt der "Handelsbanken"-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Jilin Jiutai Rural Commercial Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Unterperformance-Wert von -44,25 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jilin Jiutai Rural Commercial Bank-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (100) als auch der 25-Tage-RSI (95,88) führen zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich neutral gegenüber Jilin Jiutai Rural Commercial Bank eingestellt sind. Somit erhält die Bank eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich daher für die Jilin Jiutai Rural Commercial Bank eine eher negative Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik, ihre Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche und des Sektors sowie in Bezug auf den RSI. Die Anlegerstimmung wird hingegen als neutral bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Jilin Jiutai Rural Com Bank-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Jilin Jiutai Rural Com Bank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Jilin Jiutai Rural Com Bank-Analyse.

Jilin Jiutai Rural Com Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...