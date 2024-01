Jilin Jiutai Rural Com Bank Aktie: Das ist ein Knall!

Die Dividende für die Jilin Jiutai Rural Commercial Bank beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt mit 4,72 Prozent unter dem Durchschnittswert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jilin Jiutai Rural Commercial Bank liegt derzeit bei 100 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine Überkauft-Situation (Wert: 79,27), wodurch das Wertpapier auch hier mit "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Jilin Jiutai Rural Commercial Bank um 51,14 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Rendite mit 39,22 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein neutraler Eindruck für die Jilin Jiutai Rural Commercial Bank. Die Aktie hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Jilin Jiutai Rural Commercial Bank in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".